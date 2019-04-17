، "السودان" ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصولهم الخرطوم ،

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أكد مصدر سوداني رفيع أن السلطات السودانية رفضت، اليوم الأربعاء، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة.
وقال المصدر السوداني لقناتي "العربية" و"الحدث"، إنه تم إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، قد استقبل في مكتبه بالقيادة العامة في الخرطوم، أمس الثلاثاء، وفداً سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوى.
وأشاد البرهان بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.
وأبلغ الوفد "البرهان" رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين، واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة. كما بحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجدد الوفد المشترك خلال اللقاء على حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.
"السودان" ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصولهم الخرطومخالد الشاماني الخليج 365 2019-04-17
أكد مصدر سوداني رفيع أن السلطات السودانية رفضت، اليوم الأربعاء، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة.
وقال المصدر السوداني لقناتي "العربية" و"الحدث"، إنه تم إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، قد استقبل في مكتبه بالقيادة العامة في الخرطوم، أمس الثلاثاء، وفداً سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوى.
وأشاد البرهان بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.
وأبلغ الوفد "البرهان" رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين، واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة. كما بحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجدد الوفد المشترك خلال اللقاء على حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
10:49 PM
تم إبلاغهم أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب الاتفاق قبل الزيارة وهذا ما لم يحدث
أكد مصدر سوداني رفيع أن السلطات السودانية رفضت، اليوم الأربعاء، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة.
وقال المصدر السوداني لقناتي "العربية" و"الحدث"، إنه تم إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، قد استقبل في مكتبه بالقيادة العامة في الخرطوم، أمس الثلاثاء، وفداً سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوى.
وأشاد البرهان بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.
وأبلغ الوفد "البرهان" رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين، واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة. كما بحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجدد الوفد المشترك خلال اللقاء على حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.
، "السودان" ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصولهم الخرطوم ،
المصدر : الخليج 365
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