، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تبيع المنظفات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بمكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة، تزاول نشاط التجارة في السلع والمنتجات الاستهلاكية بمكة المكرمة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، تمت مصادرتها وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، يقضي بإدانة صاحب المنشأة، وفرض غرامة مالية، مع مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.



وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.