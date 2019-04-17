، "أمانة مكة": سوق حظائر الماشية الجديد بالهميجة سيكون بديلاً عن المعيصم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "سمرقندي" قال لـ"الخليج 365" إن المشروع بمراحل الإنشاء حاليًا.. وجارٍ متابعته

أكد المتحدث باسم "أمانة العاصمة المقدسة"، المهندس رائد سمرقندي، أن مشروع إنشاء حظائر الماشية وسوق الأعلاف والمسلخ الآلي في وادي الهميجة سيكون البديل عن حظائر المعيصم المزالة. لافتًا إلى أن الأمانة مستمرة في متابعة المشروع حتى الانتهاء منه.

وتفصيلاً، قال "سمرقندي" لـ "الخليج 365": إن المشروع في مراحل الإنشاء حاليًا، والأمانة مستمرة في متابعته. وكونه يقع شرق مكة المكرمة فالحظائر التي يتم تجهيزها بالموقع ستكون بديلة عن حظائر المعيصم المزالة.

ونشرت "الخليج 365" تقريرًا اليوم الأربعاء بعنوان "بدء مشروع إنشاء سوق حظائر الماشية في مكة"، وثَّقت من خلاله أعمال المشروع الجديد المتمثل في إنشاء وتشغيل حظائر الماشية وسوق الأعلاف والمسلخ الآلي، التي تُنفَّذ على قدم وساق في وادي الهميجة بشارع الحج.

وسيقدِّم المشروع خدماته لسكان شرق مكة المكرمة، إلى جانب قربه من المشاعر المقدسة، بعد إخلاء موقع المعيصم.