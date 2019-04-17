بالصور: نائب أمير الجوف يكرم منقذي وافدًا عربيًّا سقط في حفرة مليئة بمادة البيتومين

كرم نائب أمير منطقة الجوف، عبد العزيز بن فهد بن تركي، رجال الدفاع المدني منقذي الوافد العربي الذي سقط في حفرة “القار” بمحافظة دومة الجندل، الأسبوع الماضي. ودوّن نائب أمير الجوف كلمات شكر في شهادات قدمت لهم جاء فيها: “نشكر لكم جهودكم المبذولة في عملكم البطولي لإنقاذ الوافد الذي سقط في الحفرة المليئة بمادة البيتومين السائل في محافظة دومة الجندل، وهذا ليس بمستغرب على رجال مخلصين أمثالكم لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم، سائلين الله ـ عز وجل ـ لكم دوام التوفيق والسداد”.

وكانت فرق الدفاع المدني بدومة الجندل باشرت بلاغًا عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)؛ حيث باشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث، وبفضل من الله تكللت الجهود التي بذلت بالنجاح وجرى انتشال الشخص بعد عملية استمرت قرابة خمس ساعات، وهو بحالة جيدة، ونقل لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

وأكد المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن هذا التكريم أن هذا التكريم يأتي تقديراً من سمو نائب أمير المنطقة للجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني لإنقاذ الوافد دون أن يصب بأذى ولله الحمد سموه زملاء من رجال الدولة كان لهم إسهامات متميزة في مجال عملهم، وتشجيعا من سموه للمبدعين والمتميزين والمخلصين منطلقاً من مضمون الحديث الشريف ” لا يشكر الله من لا يشكر الناس ” . وأعرب اللواء القريني باسمه ونيابة عن رجال الدفاع المدني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذه اللفتة الكريمة التي ستحفزهم لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم .