تعرف على موعد تشغيل مطار الملك عبد العزيز الجديد بالكامل

تفقد نائب أمير منطقة مكة ⁧المكرمة الأمير بدر بن سلطان⁩ مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد⁩، وشملت الجولة مشروع صالات المغادرة والقدوم، ورافقه خلال الجولة مساعد وزير النقل المهندس عبدالهادي المنصوري، وعدد من مسؤولي المطار. ‏واستمع نائب أمير مكة إلى شرح مفصل عن آخر الأعمال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد⁩، إذ وصل عدد الرحلات المنتظمة حالياً (ذهاباً وإياباً) من المطار (صالة رقم1) 20 وجهة داخلية. كما زار الأمير بدر بن سلطان غرفة المراقبة بالمطار، التي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد⁩، وتسلم بطاقة صعود الطائرة.

ويضم مجمع صالات السفر بالمطار الجديد 220 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر، و80 كاونتراً للخدمة الذاتية للركاب. وبلغ إجمالي عدد الرحلات منذ افتتاح ⁧مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد⁩ 5218 رحلة، فيما بلغ عدد الركاب 542.672 راكباً، إضافة إلى 184.508 حقائب، فيما يتوقع بعد اكتمال الوجهات الداخلية (وعددها 24 وجهة)، خلال أسبوع، وصول عدد الركاب 147.184 راكباً، والحقائب 50746 حقيبة، والرحلات 1158 رحلة. وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر” أنه سيتم تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بالكامل قبل نهاية العام الحالي 2019. ويضم المطار الجديد: فندقا مكونا من ثلاثة طوابق يحوي 120 غرفة، 81 مصلى، نظاما متطورا لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره 34 كيلومترا، ومساحات خضراء داخل الصالات تقدر بـ18 ألف متر مربع.