صور.. الأمير مقرن بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول

أدى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة على الفقيدة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من أصحاب السمو الأمراء. وشارك في أداء الصلاة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وابن الفقيدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.