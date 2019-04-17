صورة لصخرة “عنترة” بعد تنظيفها وإعادتها لشكلها الطبيعي

قام فريق متخصص بقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإزالة التشوه البصري من صخرة عنترة في مركز غاف الجواء بمنطقة القصيم وإعادتها إلى صفائها وشكلها الطبيعي. وتمكّن الفريق من تنظيف الصخرة، باستخدام طرق حديثة ومتطورة، مع المحافظة على النقوش الأصلية على الصخرة التي تحتوي واجهتها على مجموعة من النقوش الثمودية والأشكال الحيوانية المتنوعة.

يشار إلى أن صخرة عنترة تُعد من شواهد قصة حياة عنترة وابنة عمه عبلة التي دارت فصولها بين صخرتين عُرفتا بهذين الاسمين، وتقعان في الطرف الشمالي لمركز غاف الجواء، حصاة النصلة، وهي كتلة صخرية كبيرة تتميز بجمالها الجذاب وتتسم بالشكل المخروطي الذي تشكل بسبب العوامل الجوية والرياح. وتُعد الصخرة من أبرز المواقع على المسار السياحي المعتمد في منطقة القصيم، وهو مسار متخصص ضمن مسارات التراث الأدبي التي تحتضنها المنطقة، وقد عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الشركاء بالمنطقة على عدد من البرامج والأنشطة التعريفية في الموقع وبقصة الفارس العربي عنترة بن شداد، والذي يمتد من قصيباء شمال شرق حتى موقع الصخرة في الجواء .