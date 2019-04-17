القبض على إثيوبيين أثناء ترويجهم الحبوب المخدرة والحشيش بالباحة

ضبطت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة، عدة أشخاص من الجنسية الإثيوبية، في مواقع متفرقة، يروجون الحشيش، والحبوب المخدرة المحظورة.

وقالت مصادر: إن مكافحة المخدرات بالمنطقة، تمكنت من القبض على متهمين، الأول استغل قرب الاختبارات النهائية لطلاب المدارس، بترويج الحبوب المحظورة عليهم، والثاني ضبط بحوزته على ما يقارب ألف حبة، ومادة الشبو.