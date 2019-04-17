بث مباشر: تردد قناة امدرمان نايل سات 2019

قناة فضائية تبث من العاصمة السودانية الخرطوم واسسها ويديرها الاعلامي السوداني حسين خوجلي رئيس تحرير صحيفة ألوان اليومية.

وانطلق بث قناة أم درمان مطلع أغسطس 2011م على مدار النايل سات، واتخذت القناة شعار "حرية وجمال"، ومن برامجها الشهيرة: مطر الألوان - امدرمان اليوم - عناوين - تم إغلاق القناة لفترة ولكن تم معاودة البث مرة اخرى.

البث المباشر هنـــا

في سياق آخر، كشفت القناة أن السلطات السودانية، اعتقلت رئيس البرلمان بالنظام السابق، إبراهيم أحمد عمر، بمطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة الإثنين الفائت.

ونقلت "صحيفة السوداني" الأربعاء، عن مصادر موثوقة “أن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المحلول إبراهيم احمد عمر من مطار الخرطوم عقب عودته من الدوحة يوم امس الأول”.

Advertisements

وأضاف المصدر أنه “جرى التحفظ عليه ووضعه في الإقامة الجبرية بمنزلة في امدرمان، كما تم إغلاق حساب البرلمان المالي بالبنك المركزي".

تردد القناة: نايل سات 11555عمودي/ 10795 أفقي