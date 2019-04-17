بالأسماء.. 6 شركات نجحت في التأهيل لنقل 220 ألف موظف بالصحة

علمت «عاجل» من مصادرها، أن وزارة الصحة، ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية، حددت ست شركات، تم منحهم التأهيل لنقل الوظائف لمنسوبي الصحة .

وكشفت المصادر، أسماء الشركات التي وقع عليها الاختيار، وهي: «شركة ايه تي كيرني السعودية المحدودة، ومكتب دار مسارات للدراسات والتطوير الإداري، وشركة كفاءات حلول الأعمال المحدودة، وفرع شركة اوليفر وايمان ليمتد، ومركز تمايه للاستشارات الإدارية، ومعهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز».

وحسب ما ذكرت المصادر، فإن الوزارة أقدمت على هذه الخطة؛ لنقل 220 ألفًا من منسوبيها إلى وظائفهم المستقبلية.

Advertisements

ويأتي ذلك ضمن خطة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية المدرجة تحت رؤية 2030.

وتعمل الخطة التي أعلنتها الوزارة، في وقت سابق، على فصل الخدمات عن وزارة الصحة ونقلها إلى شركات حكومية تعمل بشكل مستقل، وتتنافس فيما بينها على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.

وتهدف عملية النقل لإصلاح الرعاية الصحية في المملكة ستتم من خلال 7 محاور تحولية؛ وهي: التحول المؤسسي، والتحول لشركات، ودعم مزودي الخدمات، وتطبيق نموذج الرعاية، ومشاركة القطاع الخاص، وتمويل الرعاية الصحية، والحوكمة والصحة الرقمية.

كما يسعى المشروع لربط الموظفين الحاليين بالوظائف المستقبلية، وتحديد خيارات الموظفين، وتحديد مناطق تكدس الموظفين أو نقصهم، وإعداد أساليب التقييم، وإنشاء قاعدة بيانات للموظفين.