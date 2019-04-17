‪ بالصور.. هلال الباحة ينفّذ فرضية ناجحة لانقلاب باص بالطريق الدائري‬‬

نفَّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، صباح اليوم الأربعاء، خطة فرضية وهمية؛ لانقلاب باص بالطريق الدائري مع طريق المطار، بمشاركة الجهات الحكومية بالمنطقة.

تأتي هذه الخطة الفرضية، من أجل رفع الأداء والجاهزية، والاستجابة السريعة للفرق الإسعافية والقيادات.

وفصَّل المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة، عماد منسي الزهراني، الخطة، قائلًا: «وقع حادث انقلاب باص به 17 شخصًا محاكاة لحادث واقعي، وفور مشاهدة الحالة من دورية مرور بالقرب من الموقع، تم إبلاغ عمليات الهلال الأحمر 997، وتفعيل خطة الاستجابة بتحريك الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية والطبية للموقع، وإنشاء منطقة فرز طبي للحالات، ومباشرة دوريات المرور ودوريات الأمن».

وأشار إلى أنه تم تفعيل خطة الاستجابة للحدث، بمباشرة قائد الحدث مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، وتم انتقال 7 فرق إسعافيه، واستجاب الدفاع المدني وتم تخليص الحالات المحتجزة وإطفاء الحريق بالمركبة، كما استجابت الشؤون الصحية بالمنطقة؛ بثلاث فرق إسعافية وفرقة إسعافية للعيادات الشاملة لقوى الأمن لمنطقة الإسناد للحدث، وإنشاء منطقة للفرز وأخرى لعلاج الحالات والنقل الإسعافي».

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وتابع: «تلخصت الفرضية بحالتي وفاة، ونقل 10 حالات لمستشفى الملك فهد والعيادات الشاملة ومركز الظفير، التي رفعت الجاهزية والاستعداد لاستقبال جميع الحالات، ونُقلت حالتا الوفاة من الموقع بالنقل غير الإسعافي، وتم علاج 5 حالات بالموقع، فيما تم تقديم الدعم النفسي من الفرق التطوعية للهلال الأحمر للعاملين بالفرضية».

وأشار إلى أن مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، خالد بن محمد الغامدي، باشر من خلال غرفة العمليات ومتابعة الحدث في الموقع، والوقوف على الإجراءات التي اتخذت وتفعيل خطة الكوارث.

يذكر أنه تم تخصيص مقيّمين للفرضية من الجهات المشاركة؛ للظهور بمستوى أداء جميع العاملين بالفرضية، وبنهايتها تم تقديم الشكر لجميع المشاركين «إمارة المنطقة، شرطة الباحة، الشؤون الصحية، الدفاع المدني، المرور، الدوريات الأمنية، النقل، العيادات الشاملة، أمن المهمات، الأمانة»، على المستوى المتميز، وبالتعاون الملموس أثناء الفرضية، وتنفيذ الأدوار للجهات، ما أدى لإنجاح الفرضية.

وتم عقد اجتماع بنهاية الفرضية، برئاسة المساعد للشؤون الإسعافية، لمنسوبي الهلال الأحمر، وشكرهم على ما تم تقديمه ومناقشة السلبيات وتلافيها، والأدوار لكل الفرق الإسعافية والقيادات.