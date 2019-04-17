السعودية اليوم / أمين منطقة الحدود الشمالية يكرم المشاركين في فعاليات أسبوع" الإبداع البلدي"



عرعر 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

كرم أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري اليوم، الجهات المشاركة والمشاركين في فعاليات أسبوع" الإبداع البلدي" الذي تنظمه أمانة المنطقة لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، بالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي لعام 2019 م بعرعر مول.

وأوضح أمين المنطقة أن الفعاليات التي استمرت لمدة خمسة أيام وتختتم غدًا، تهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي، والعمل على تبنيها وإشراك جميع شرائح المجتمع في تطوير أعمال القطاع البلدي، مبينًا أن فعاليات "أسبوع الإبداع البلدي"، تضمنت ورش عمل وحلقات حوار مباشر مع المستفيدين لطرح واستعراض ومناقشة الأفكار الإبداعية, التي تقدم من مختلف شرائح المجتمع, إضافة إلى معارض وأركان تعريفية تفاعلية.

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22:39ت م

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