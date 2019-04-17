السعودية اليوم / مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة ينظم لقاء القيادات النسائية الأول



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

افتتح معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني اليوم لقاء القيادات النسائية بعنوان: "المرأة وصنع المستقبل القيادي"، الذي ينظمه مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية في المعهد بحضور ومشاركة ما يقارب المائة من القيادات الإدارية النسائية في الأجهزة الحكومية، الذي ستقدّمه الخبيرة الدولية الدكتورةLinda Sharkey.

واستهل اللقاء بكلمة الدكتور مشبب القحطاني أكد فيها بأن المملكة تعيش مرحلة تغييرات جوهرية خلقتها رؤية المملكة2030 تستهدف بناء الإنسان ليكون أساس و محور التنمية، وأن المرأة جزء أساسي من هذا الحراك التنموي، حيث قام المعهد وضمن رسالته في تحقيق التنمية الإدارية وأعطى أولوية لبرامج ومشاريع إعداد وتطوير القيادات النسائية.

وتابع القحطاني أن إعداد وتطوير القيادات الإدارية النسائية، يُعد عاملًا حاسمًاً في دعم وتمكين المرأة، وأن إستراتيجية مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية في المعهد تضمنت عددًا من المشاريع والبرامج والأنشطة الخاصة بدعم وتمكين المرأة، التي يأتي من ضمنها لقاء القيادات النسائية الأولى بعنوان (المرأة وصنع المستقبل القيادي).

ومن جهته أوضح مدير عام مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية بالمعهد الدكتور صلاح بن جهيم السليمي أن لقاء "المرأة وصنع المستقبل القيادي" يسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه المرأة في المناصب القيادية وكيفية التعامل معها، كما يهدف للتعريف بمسؤولية الحياة المهنية، وتصور المستقبل القيادي وتحديد القوى الداخلية المؤثرة فيه، بالإضافة إلى فهم العادات والسلوكيات التي تعيق تقدم المرأة في المناصب القيادية وكيفية التعامل معها.

وأشار السليمي إلى أنه تم اختيار الدكتورةLinda Sharkey لتقديم اللقاء لما تتمتع به من خبرات واسعة في مجال التطوير القيادي، حيث تقلّدت عددًا من المناصب التنفيذية العليا في مجموعة من الشركات الكبرى، كما شاركت كمتحدّثة في العديد من المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمرThe Global Women Leaders Summit 2017 ولديها العديد من المؤلفات.

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22:38ت م

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