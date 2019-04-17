السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يفتتح معرض مشاريع تخرج طلاب كلية الهندسة



الباحة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

افتتح معالي مدير ‫جامعة الباحة‬ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم, معرض ‫مشاريع تخرج طلاب كلية الهندسة,‬ وذلك‫ بالبهو الرئيس بالمبنى الإداري بالمدينة الجامعية، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتجوّل الحسين في أروقة المعرض، واستمع إلى شرح مفصل من الطلاب المشاركين فيه، مشيدًا بما قدّمه طلاب الكلية من مشاريع إثرائية، وأفكار ابتكارية وإبداعية، مؤكدًا على ما يتمتّع به الطلاب من كفاءة متميزة، وعطاء مثمر، وإبداع متقن.

من جانبه أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور خالد الخزاعي أنّ المشاريع المبتكرة التي نفذها الطلّاب توزعت ما بين مختلف التخصصات، الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والعمارة، بمشاركة أكثر من 50 طالبًا بواقع 35 مشروعًا احتواه المعرض، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى إلى إعداد طلاب متميزين من خلال صقل إمكانياتهم ومواهبهم، لجعلهم قادرين على الاستجابة للاحتياجات المهنية الضرورية للمساهمة في بناء وتشييد نهضة هذا الوطن.

//انتهى//

21:37ت م

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