السعودية اليوم / أمير عسير يتفقد محافظة "البرك" ويلتقي الأهالي



أبها 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس محافظة "البرك" على ساحل البحر الأحمر، ضمن جولات سموه الدورية لتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع على سير المشروعات المنفذة في المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها.

وفور وصول سمو الأمير تركي بن طلال للمركز الحضاري بمحافظة البرك، عقد اجتماعًا مع محافظ البرك عبدالرحيم الحسين آل عبده ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية، واطلع على سير العمل واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها كل جهة في المحافظة للأهالي.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز الخدمات التي تحتاج إلى تطوير مثل الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى البرك، إضافة إلى مناقشة أبرز الاحتياجات التنموية العاجلة للمحافظة، إذ وجه سموه جميع القطاعات الحكومية بتكثيف وتيرة العمل وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت ممكن.

ثم ترأس سمو أمير منطقة عسير اجتماعات المجلس المحلي والبلدي وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, والتقى شباب وشابات ورواد الأعمال والمشايخ ، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم لتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الثقافية والشبابية.

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21:34ت م

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