السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور طالب بن رفيق آل طالب الشريف في منزله



جدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم بجدة، طالب بن رفيق آل طالب الشريف في منزله.

// انتهى //

21:30ت م

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