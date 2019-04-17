السعودية اليوم / مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي يختتم فعالياته بجامعة " كاوست "



جدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية

وتناول المؤتمر الذي استمر يومين تحديات الدراسات الجينية و الجينات الإكلينيكية والتغيرات الجينية لبعض الأمراض والجينات الوقائية والتعامل مع الجينات الوراثية.

وشهد المؤتمر في يومه الأول جلستي عمل حملت الأولى عنوان " تحديات واقع الدراسات الجينية في المنطقة، والجلسة الثانية كانت بعنوان "الجينات الإكلينيكية ودورها في العيادات الطبية " فيما استعرضت جلسات اليوم الثاني " التكوين الجيني والتغيرات الجينية لبعض الأمراض"، وجلسة بعنوان " الجينات الوقائية والتعامل مع الجينات الوراثية".

وخصصت الجلسة الأخيرة لاستقبال الملخصات العلمية التي وصلت للجنة العلمية، حيث يتم استعراض أفضل ثلاثة ملخصات، إضافة إلى استقبال ٦٨ ملخصًا علميًا للمشاركة، تم قبول ثلاثة منها، لتكون ضمن برنامج المؤتمر، و٦٠ ملصقًا علميًا تم عرضها والمنافسة على جائزة أفضل ثلاثة ملصقات.

// انتهى //

21:25ت م

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جدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بمشاركة 23 متحدثًا من الخبرات الوطنية والعالمية متخصصين في طب الأطفال و علم الوراثة وفنيي مختبرات ومهتمين بالاختصاص في مجالات الطب الأخرى.وتناول المؤتمر الذي استمر يومين تحديات الدراسات الجينية و الجينات الإكلينيكية والتغيرات الجينية لبعض الأمراض والجينات الوقائية والتعامل مع الجينات الوراثية.وشهد المؤتمر في يومه الأول جلستي عمل حملت الأولى عنوان " تحديات واقع الدراسات الجينية في المنطقة، والجلسة الثانية كانت بعنوان "الجينات الإكلينيكية ودورها في العيادات الطبية " فيما استعرضت جلسات اليوم الثاني " التكوين الجيني والتغيرات الجينية لبعض الأمراض"، وجلسة بعنوان " الجينات الوقائية والتعامل مع الجينات الوراثية".وخصصت الجلسة الأخيرة لاستقبال الملخصات العلمية التي وصلت للجنة العلمية، حيث يتم استعراض أفضل ثلاثة ملخصات، إضافة إلى استقبال ٦٨ ملخصًا علميًا للمشاركة، تم قبول ثلاثة منها، لتكون ضمن برنامج المؤتمر، و٦٠ ملصقًا علميًا تم عرضها والمنافسة على جائزة أفضل ثلاثة ملصقات.// انتهى //21:25ت م0279

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