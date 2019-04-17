السعودية اليوم / 600 سيارة تراثية وكلاسيكية وفعاليات متنوعة في "كلاسيك القصيم 3 " غداً



بريدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

يستعرض هواة السيارات التراثية والكلاسيكية ببريدة ، أكثر من 600 سيارة تراثية وكلاسيكية ، كأكبر تجمع للسيارات التراثية والكلاسيكية بالمملكة ودول الخليج ، وسط مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية "كلاسيك القصيم 3 " الذي يقام بمركز النخلة بمدينة بريدة غداً الخميس ، ويستمر ثلاثة أيام ، بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم‪ .‬

ويضم المهرجان الذي حطم الأرقام القياسية بعدد السيارات التراثية والكلاسيكية ، فعاليات متنوعة تحاكي في مُجملها الماضي الجميل وتترجم جمالية السيارات التراثية والكلاسيكية النادرة التي تستهوي المهتمين ومحبي السيارات التراثية والنادرة .

كما يقدم المهرجان لزوّاره فعالية "سباق السيارات القديمة " من موديل 1930م 1940م ، وفعالية " رحلة حج الأولين " وفعالية " كشتة الأولين " ، بالاضافه إلى فعالية " تاكسي الأولين " التي خصصت لزوار المهرجان لأخذ جولة عائلية بأحد السيارات التراثية والاستمتاع بعبق الماضي الجميل .

ويقدم المهرجان لزواره مسابقات متنوعة، وجلسات عائلية خاصّة ، ومقر مخصص للضيافة ، و أجنحة لصيانة السيارات، وأخرى لتحف ومقتنيات وإكسسوارات السيارات، وقطع غيار وصيانة السيارات التراثية والكلاسيكية.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي للمهرجان أحمد الصقري أن المهرجان يهدف إلى المحافظة على الموروث الشعبي والجمع بين الترفيه والمتعة ومحاكاة الماضي الجميل بأبعاده التي تترجم ماتزخر به المملكة من إرث تاريخي يفاخر به الجميع ، مشيداً بالدعم الملموس من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس التنمية السياحية ، صاحب فكرة إقامة المهرجان ، مثمناً مشاركاة هواة السيارات من داخل المملكة وخارجها .

يذكر أن مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية يشهد إقبالاً كبيراً من الزوّار في كل عام ، ويحظى بمتابعة من مختلف شرائح المجتمع .// انتهى //

20:58ت م

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