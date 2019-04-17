السعودية اليوم / نائب أمير القصيم يزور معرض أسبوع الإبداع البلدي بالمنطقة



بريدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم، معرض فعاليات أسبوع الإبداع البلدي "فكّر، أبدع، شارك" الذي تنظمه أمانة المنطقة حاليًا، وذلك في مجمع العثيم مول التجاري بمدينة بريدة.

وتجول سمو نائب أمير القصيم في المعرض، وشاهد مايتضمنه من مشاركات كل إدارة ووكالة تابعة لأمانة القصيم لعرض أبرز مشاريعها الخدمية، وإتاحة الفرصة للمواطنين لطرح الأفكار الإبداعية والمقترحات التطويرية بما يتعلق بالعمل البلدي، وتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، وإبراز المشاريع والمنجزات بأمانة القصيم.

إثر ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن أبرز ماتم في المنطقة من مشاريع وغيرها، مستمعًا سموه إلى شرح عن المعرض من قبل أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، الذي أوضح أن هذا المعرض هو بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على مستوى أمانات وبلديات مناطق المملكة كخطوة للوصول الكامل لشرائح المجتمع كافة، وإبراز الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، وإشراك المجتمع في تطوير أعمال قطاع الخدمات البلدية، حيث يتيح للمواطنين والمقيمين طرح أفكارهم الإبداعية وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار بما يتناسب مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن رؤية المملكة 2030.

وقال المهندس المجلي ستستقبل أمانة القصيم الراغبين بالمشاركة من المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاعات المختلفة والجهات والمؤسسات، من خلال هذا المعرض، حيث خصصت أمانة القصيم فيه حائط الأفكار، ورابطًا إلكترونيًا لاستقبال الأفكار ومناقشتها من قبل المختصين, بالإضافة إلى التواصل المباشر مع مقدم الفكرة، للتسهيل على الراغبين في المشاركة من خارج مدينة بريدة.

رافق سمو نائب أمير منطقة القصيم خلال الزيارة وكيل الأمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكلاء الأمانة، ورئيس المجلس البلدي خالد الخضر، ومدير شرطة القصيم العميد علي القحطاني.

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20:49ت م

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