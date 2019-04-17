السعودية اليوم / مجلس جامعة جازان يعقد جلسته الخامسة للعام الحالي



جيزان 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019م واس

عقد مجلس جامعة جازان جلسته الخامسة للعام الجامعي الحالي اليوم، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، ووكلاء الجامعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات منها الموافقة على تعيين 18 من أعضاء هيئة التدريس المواطنين، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة 21 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعدد من الطلاب والطالبات، والموافقة على الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 1439 – 1440هـ، والموافقة على اعتماد أعداد القبول للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا لمدة سنتين، والموافقة على لائحة مكافحة التدخين بجامعة جازان، وكذلك الموافقة على اعتماد الدليل الإجرائي للخطط والبرامج الدراسية للمرحلة الجامعية، والموافقة على إقرار برنامج الدبلوم العالي في تخصص هندسة السلامة من الحريق، المقدم من كلية الهندسة، فضلًا عن الموافقة على منح فرص استثنائية لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا.

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20:48ت م

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