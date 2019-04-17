السعودية اليوم / مجلس إدارة جمعية علوم العمران ينتخب أعضاء جدد لإدارتها



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

‏ انتخبت الجمعية العمومية للجمعية

‏ وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غازي العباسي أن الجمعية السعودية لعلوم العمران تأسست عام 1408 هجرية، ‏تحت إشراف إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود في الرياض، في رؤية معاصرة للارتقاء بالفكر العمرانى وتطبيقاته العملية تحقيقاً للتميز بالتنمية العمرانية، وبناء مجتمع عمراني مبدع وحيوي .

وأوضح أن من أهم مهام الجمعية تقديم أنشطة وفعاليات وإنتاج بحوث ودراسات إبداعية عمرانية تطبيقية تخدم المجتمع والتنمية العمرانية بالمملكة ، وتسهم فى بناء عمران مستدام من خلال إيجاد بيئة محفزة للإبداع أكاديمياً ومهنياً ومجتمعياً فى المجالات العمرانية بجميع مناطق المملكة .

‏ وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري والعمراني بالمملكة، وإيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية السعودية ترتبط بالبيئة الطبيعية والمناخية المحلية، وتشجيع التعاون وتبادل الأفكار بين المختصين فى مجالات العمران، وتبادل الإنتاج العلمي فى مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل وخارج المملكة، وتقديم المشورة والقيام بإجراء الدراسات والمسابقات اللازمة لرفع مستوى الأداء العمراني العلمي والمهني.

‏ يذكر أن الجمعية لها عدة إصدارات علمية، هي مجلة العمران، ومجلة الديرة، ومجلة العمران والصحة.

// انتهى //

20:32ت م

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الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس‏ انتخبت الجمعية العمومية للجمعية السعودية لعلوم العمران، أعضاء مجلس إدارتها للدورة الثانية عشرة، حيث اختارت الجمعية الدكتور غازي العباسي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية والدكتور عبدالعزيز الدوسري نائباً للرئيس، وعضوية الدكتور خالد الطياش الأمين العام للجمعية، والمهندس حمد اللحيدان عضواً وأميناً للمال في الجمعية، والمهندس حمد الشقاوي، والمهندس أنس صيرفي، والمهندس عبدالعزيز الزامل، والمهندس خالد الناصر، والمهندس يحيى سيف أعضاء في الجمعية .‏ وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غازي العباسي أن الجمعية السعودية لعلوم العمران تأسست عام 1408 هجرية، ‏تحت إشراف إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود في الرياض، في رؤية معاصرة للارتقاء بالفكر العمرانى وتطبيقاته العملية تحقيقاً للتميز بالتنمية العمرانية، وبناء مجتمع عمراني مبدع وحيوي .وأوضح أن من أهم مهام الجمعية تقديم أنشطة وفعاليات وإنتاج بحوث ودراسات إبداعية عمرانية تطبيقية تخدم المجتمع والتنمية العمرانية بالمملكة ، وتسهم فى بناء عمران مستدام من خلال إيجاد بيئة محفزة للإبداع أكاديمياً ومهنياً ومجتمعياً فى المجالات العمرانية بجميع مناطق المملكة .‏ وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري والعمراني بالمملكة، وإيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية السعودية ترتبط بالبيئة الطبيعية والمناخية المحلية، وتشجيع التعاون وتبادل الأفكار بين المختصين فى مجالات العمران، وتبادل الإنتاج العلمي فى مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل وخارج المملكة، وتقديم المشورة والقيام بإجراء الدراسات والمسابقات اللازمة لرفع مستوى الأداء العمراني العلمي والمهني.‏ يذكر أن الجمعية لها عدة إصدارات علمية، هي مجلة العمران، ومجلة الديرة، ومجلة العمران والصحة.// انتهى //20:32ت م0268

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