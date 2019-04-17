السعودية | المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:30 مساءً, 17 أبريل 2019 م المناطق _ واس أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية .

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