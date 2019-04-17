شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: نتضامن مع فرنسا إثر حريق «نوتردام» والان نبدء بالتفاصيل

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن تضامن المملكة مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة: نتضامن مع فرنسا إثر حريق «نوتردام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.