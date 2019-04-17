شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يدشن مبادرة «الأولوية لهم» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة، اليوم، مبادرة "الأولوية لهم" التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ‏وكبار السن والأرامل.

وأكد سموه أن "المستفيدين جزء لايتجزأ من المجتمع ولهم الأولوية في تقديم الخدمات والاستفادة منها، ويستحقون منا كل الدعم والمساندة".

وشدد سموه خلال تدشينه المبادرة بأن كلمة "فئة" لا يمكن أن تطلق على هؤلاء الأشخاص باعتبارهم مميزين، ويسهمون في تنمية الوطن ويقدمون جهودًا كبيرة لخدمة دينهم ووطنهم، أسوة بغيرهم من المواطنين، مقدمًا سموه الشكر لكافة منسوبي فرع الوزارة على جهودهم، متمنيًا لهم التوفيق.

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كما دشن سموه خلال اللقاء مشروع مبادرة قياس رضا المستفيدين من خدمات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة التي تستهدف عدد 176,040 مستفيدًا 2700 موظف على مستوى المنطقة الشرقية، من خلال تلقي آرائهم مقترحاتهم وقياس مستوى الخدمة المقدمة لهم وتحسين الخدمات لتطويرها وتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء وفق نتائج واقعية.

من جهته أوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أنه حرصًا من فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بالمنطقة الشرقية على تقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين وتلبية احتياجاتهم وفق أهداف الوزارة المرتبطة برؤية المملكة 2030، لذلك أطلقت مبادرة " الأولوية لهم " للمستفيدين وتلقي آرائهم ومقترحاتهم وقياس مستوى الخدمة المقدمة لهم وتحسين الخدمات لتطويرها وتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء وفق نتائج واقعية.

‏وبين المقبل أنه تم تشكيل فريق عمل يقوم على إنهاء إجراءات العمل واستقبال الملاحظات والمقترحات وتحويلها إلى الإدارة المختصة لمعالجتها ضمن فترة زمنية محددة أو تحويلها إلى مشروع تحسين يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.