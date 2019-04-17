شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» تتيح خدمة الاطلاع على صور المخالفات والاعتراض عليها إلكترونياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أتاحت منصة «أبشر» إمكانية الاطلاع على صور المخالفات المرورية وتقديم اعتراض إلكتروني في حالة عدم صحة المخالفة.
ويمكن تسجيل اعتراض على المخالفات المسجلة على هويتك خلال 30 يوما من تاريخ المخالفة من خلال اختيار سبب الاعتراض من منصة «أبشر»، وتشمل المخالفات المسددة وغير المسددة، وفي حال لم تتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل من تسجيله يمكن مراجعة هيئة الفصل.
وفي حال كان سبب الاعتراض غير متوفر بالقائمة يمكنك كتابته في خانة مخصصة لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبشر» تتيح خدمة الاطلاع على صور المخالفات والاعتراض عليها إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.