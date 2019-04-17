تسجيل الروضة في نظام نور noor.moe.gov.sa برقم الهوية للروضات لمرحلة رياض الأطفال Eduwave

التساؤل حول موعد تسجيل الروضة في نظام نور برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني عبر رابط noor.moe.gov.sa، لا يزال هو الشاغل الأكبر لتفكير الآباء والأمهات من السعوديين وغيرهم من المقيمين في السعودية، وهناك حالة من الانتظار لخروج تصريح رسمي من وزارة التعليم السعودية، يؤكد مواعيد التسجيل في الروضات من خلال موقع نور Eduwave، ومن هنا سنوضح لكم مواعيد بداية تسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي 1440-1441، وكيفية تسجيل طفل جديد في الروضة، والتي تماثل خدمة تسجيل طالب جديد في الصف الاول الابتدائي من خلال دخول نظام نور حساب ولي أمر.

إدارات التعليم في المملكة والعديد من الروضات أكدت أن التسجيل في الروضة للعام الدراسي المقبل، سيكون فقط من خلال نظام نور لرياض الأطفال، فور تفعيل الخدمة الإلكترونية، انه لا يوجد تسجيل ورقي كما كان معتاد من قبل، وسيشمل نظام نور بيان يوضح الروضات الحكومية المعتمدة التي يمكن التقديم عليه، وشروط تسجيل الروضة نظام نور من رابط الموقع الإلكتروني الرسمي noor.moe.gov.sa .

تسجيل الروضة في نظام نور 1441

تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية، من الخدمات التي ستتم بشكل إلكتروني كامل، ويصدر بها تعميم من وزارة التعليم لتوضيح تفاصيل عملية القبول والتسجيل، ومع الاجتهادات الكثير رجحت بعض المصادر أن فتحي تسجيل الروضة في نظام نور 1441 للطفول المبكرة سيكون اليوم الأحد الموافق 9 شعبان 1440، غير أن المواقع الرسمية لوزارة التعليم لم تؤكد الخبر بعد.

أوضح بعض المسئولين أنه يستلزم على ولي الأمر الاستعداد لتسجيل الروضة في نظام نور فور فتح الخدمة، على أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول وفتح حساب جديد إن كانت تلك هي المرة الأولى للدخول على النظام، وانتظار تعميم وزارة التعليم الذي سيحمل جميع التفاصيل حول طريقة تسجيل طفل جديد في رياض الأطفال للعام الدراسي القادم، ومنها فترات تسجيل الأطفال السعوديين وغير السعوديين وأسماء الروضات المعتمدة لدى الوزارة تحت قائمة الروضات الحكومية.

رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1440

فتح حساب مستخدم جديد أو إضافة ولي أمر جديد على نظام نور خدمة تتم بتسلسل خطوات تم شرحة على برنامج نور، بدايةً من الدخول على رابط نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق، عبر حساب نظام نور وتسجيل ولي أمر جديد، أو تسجيل الدخول باسم المستخدم من حساب نور بالسجل المدني ورمز التحقق وكلمة المرور، وبخصوص أعمار الأطفال التي سيحق لهم التسجيل، فقد تم الإشارة لثلاثة شرائح بشكل غير رسمي.

Advertisements

– المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام. – المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام. – المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام.

طريقة التسجيل في الروضات الحكومية مرحلة الطفولة المبكرة

تسجيل الروضات الحكومية أو طريقية تسجيل الطفولة البكرة في نظام نور هي من الخدمات التي ستتم كما هو متبع في تسجيل الطلاب المستجدين على نظام نور بالمرحلة الابتدائية، عد الدخول على نظام نور ثم خدمات الطالب ثم اختيار خدمة تسجيل الطفولة المبكرة أو تسجيل الروضات الحكومية أو تسجيل الروضة في نظام نور كما سيظهر من شاشة بيانات البرنامج، وهنا سيبدأ ولي الطالب في إدخال البيانات وإرفاق المستندات.

تبدأ وزارة التعليم من يوم الأحد المقبل، استقبال طلبت تسجيل الأطفال فر الروضة من خلال رابط نظام نور على حساب ولي الأمر، وخطوات تسجيل الروضة في نظام نور تشبه ذاتها للطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية.