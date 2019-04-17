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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق الهلال تحت 15 عامًا لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية بعد فوزه الكبير على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "مكتوم بن راشد " في دبي ضمن نصف نهائي البطولة.
سجل أهداف الهلال عبدالله رديف (هاتريك) وخالد الأصبحي هدف.
وسيلاقي الهلال في المباراة النهائية الفائز من مباراة فلامنغو البرازيلي وشباب أهلي دبي مساء يوم الجمعة الموافق 19 من إبريل الجاري.
الهلال يقسو على أتلتيكو مدريد برباعية ويتأهل لنهائي بطولة دبي الدوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
تأهل فريق الهلال تحت 15 عامًا لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية بعد فوزه الكبير على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "مكتوم بن راشد " في دبي ضمن نصف نهائي البطولة.
سجل أهداف الهلال عبدالله رديف (هاتريك) وخالد الأصبحي هدف.
وسيلاقي الهلال في المباراة النهائية الفائز من مباراة فلامنغو البرازيلي وشباب أهلي دبي مساء يوم الجمعة الموافق 19 من إبريل الجاري.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
09:40 PM
تأهل فريق الهلال تحت 15 عامًا لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية بعد فوزه الكبير على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "مكتوم بن راشد " في دبي ضمن نصف نهائي البطولة.
سجل أهداف الهلال عبدالله رديف (هاتريك) وخالد الأصبحي هدف.
وسيلاقي الهلال في المباراة النهائية الفائز من مباراة فلامنغو البرازيلي وشباب أهلي دبي مساء يوم الجمعة الموافق 19 من إبريل الجاري.
، الهلال يقسو على أتلتيكو مدريد برباعية ويتأهل لنهائي بطولة دبي الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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