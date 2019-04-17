، الأهلي ينهي تكليف المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعين يوسف عنبر مدرباً للفريق

قررت إدارة النادي الأهلي إنهاء تكليف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوروغوياني خورخي فوساتي وتكليف الكابتن يوسف عنبر لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الرياضي الحالي.

والتي ستبدأ بمواجهة الوحدة مساء يوم بعد غد الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم رئيس النادي الأهلي عبدالله بن عبدالعزيز بترجي خالص شكره وتقديره للمدرب خورخي فوساتي على ما بذله من مجهودات خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق متمنياً له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.