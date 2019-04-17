، بالصور.. "بلدية الأفلاج" تكثف جولاتها على المحال استعدادًا لشهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العجالين": مستمرة في جميع الفترات الصباحية والمسائية على مدار الأسبوع

تستعد بلدية الأفلاج لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال بتكثيف جولات رقابية على المحال التجارية المتعلقة بالصحة العامة.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين لـ"الخليج 365" إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، بضرورة تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من حصول المواطن والمقيم على غذاء آمن وصالح، قامت البلدية -ممثلة بصحة البيئة- بجولات مكثفة على المحال التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وسلامتها وفق الاشتراطات الصحية قبل دخول شهر رمضان المبارك.

واختتم قائلاً: "الفِرق الرقابية ستواصل جولاتها بشكل مستمر في جميع الفترات، الصباحية والمسائية، على مدار الأسبوع.