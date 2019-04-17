، تركي آل الشيخ يتكفّل بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني ،

محمد بن مسعود - الدمام - في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم الـ24

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعها الـ24 مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاسة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وحضور نائبي الرئيس محمد روراوه، وعبدالخالق مسعود، وأعضاء الجمعية.

وتم خلال الاجتماع إعلان رئيس الاتحاد عن التكفل بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم، تقديراً لرئيس وأعضاء الاتحاد السوداني ورياضيي كرة القدم في دولة السودان، واعتماد تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف، إلى جانب اطلاع الجمعية العمومية على التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، واستعدادات الأمانة العامة للاتحاد العربي لإقامة النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، الذي أعلن عنه رئيس الاتحاد تقديراً لملك مملكة المغرب الملك محمد السادس.

وكان رئيس الاتحاد قد ترأس قبل ذلك اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الـ66 الذي تم خلاله الاطلاع على تقارير اللجنة المنظمة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال في الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى الاطلاع على التصور الأولي المعد من قبل الأمانة العامة بشأن النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020، واعتماد إقامة نهائي هذه البطولة في مدينة الرباط.

