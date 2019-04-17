بالصور.. العاهل السعودي ورئيس وزراء العراق يشهدان توقيع اتفاقيات اقتصادية

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، في قصر اليمامة بالرياض، الأربعاء، توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، من بينها مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية.

وتم توقيع برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، وقعه من الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومن الجانب العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي وزير التخطيط.

وجرى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وقعها من الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومن الجانب العراقي سامي رؤوف الأعرجي رئيس هيئة الاستثمار الوطني.





وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومن الجانب العراقي الدكتور صالح بن حسين الحسيني وزير الزراعة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية، وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومن الجانب العراقي الدكتور صالح عبدالله الجبوري وزير الصناعة والمعادن.





وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز، وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومن الجانب العراقي ثامر الغضبان وزير النفط.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومن الجانب العراقي الدكتور لؤي حميد الخطيب وزير الكهرباء.





كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم لتنظيم عمليات الركاب ونقل البضائع على الطرق البرية، وقعهما من الجانب السعودي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل، ومن الجانب العراقي المهندس عبدالله لعيبي المالكي وزير النقل.





وتم توقيع برنامج التعاون الفني، وقعه من الجانب السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن الجانب العراقي الدكتور ماهر حمادي جوهان الوكيل الفني لوزارة التخطيط.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي، وقعها من الجانب السعودي الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس الشركة السعودية للكهرباء، ومن الجانب العراقي الدكتور لؤي حميد الخطيب وزير الكهرباء.

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