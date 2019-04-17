شكرا لقرائتكم أمطار رعدية وغبار وزخات من البرد على 7 مناطق.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-17 أمطار رعدية وغبار وزخات من البرد على 7 مناطق.. غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا الخميس. Advertisements وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي، أن الحالة تشمل مناطق (القصيم- حفر الباطن- رفحاء – عرعر- مكة المكرمة- أجزاء من الرياض.) كما تتهيأ الفرصة لتكوُّن السُّحب الرعدية الممطرة على الباحة، وعسير، وجازان، ونجران.









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