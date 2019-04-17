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فيديو.. سرقة 154 جوازاً سعودياً في تركيا خلال 9 أيام.. موجة الغضب تزداد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد الإعلامي علي العلياني، اليوم الأربعاء، أنه تم سرقة أكثر من 154 جوازاً سعودياً خلال 9 أيام فقط في تركيا.
وأضاف العلياني، في برنامجه معالي متابعات الخليج 365، أن هذه الجوازات، تستخدم لعدة أغراض لاستغلالها من قبل المهاجرين وتجار المخدرات والإرهابيين والتنقل بها وإخفاء هوياتهم، كذلك تستخدم لإثارة البلبلة ضد المملكة.
وأضاف: هناك تجارة بيع للجوازات المسروقة رائجة في تركيا، وتختلف أسعارها باختلاف الجنسيات.
وتابع أنه التقى بأحد المسؤولين الكبار في الخارجية عام 2013 وأكّد له معلومة مُفادها أن قطر لا تتعاون معنا في تسليم المطلوبين أمنياً من داعش ومن القاعدة، مؤكداً أن هناك متاجرة بالجواز السعودي.
وشدّد العلياني على أن تركيا اليوم عدوّ للمملكة، ويجب أن يتمّ التعامل معها على أنها عدوّ، مضيفاً أن الخطوط السعودية أول أمس قررت إلغاء الرحلات لتركيا.
واستطرد العلياني قائلا: “اليوم في غضب شعبي على مواقع التواصل ضد تركيا، والاعتداء على الناس أصبح ظاهراً الآن من قِبل السلطات التركية”، وموجة الغضب الشعبي السعودي تزداد نظير الممارسات التركية.
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