2019-04-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد مصدر سوداني، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصوله للخرطوم ⁧، في خبر عاجل نشرته العربية منذ قليل.

يذكر أن السلطان السودانية اعتقلت اليوم رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر في مطار العاصمة الخرطوم، وذلك فور عودته من العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت صحيفة الراكوبة السودانية إن السلطات تحفظت على رئيس البرلمان السابق، ووضعته تحت الإقامة الجبرية بمنزله في أم درمان.

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كما أشارت إلى أنه تم إغلاق حساب البرلمان المالي في البنك المركزي.

وكانت مصادر أكدت في وقت سابق اليوم أنه تم نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم.

وكان المجلس العسكري أعلن عزل البشير والتحفظ عليه في مكان آمن قبل عدة أيام.

في سياق متصل واصل المجلس العسكري الحاكم في السودان التخلص من بعض رموز نظام عمر البشير في محاولة لترضية المعتصمين الذين يرفضون مغادرة موقعهم قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم.

وأصدر المجلس العسكري بالسودان بيانا أمس الثلاثاء جاء فيه أن رئيس المجلس أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما.