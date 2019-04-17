- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم صحة نجران تكشف حقيقة تسجيل إصابات جديدة باللشمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صحة نجران تكشف حقيقة تسجيل إصابات جديدة باللشمانيا
متابعات الخليج 365 - نجران
نفت الشؤون الصحية بمنطقة نجران، صحة ما تمّ تداوله عن تسجيل إصابات جديدة باللشمانيا نتيجة انتشار حشرة ذبابة الرمل بالمحافظة.
وأكّدت صحة نجران في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الصورة المتداولة هي لحالة قديمة لم تستكمل العلاج.
ولفتت صحة نجران إلى استمرار تنفيذ حملة مكافحة انتشار الذبابة من قبل فرق عمل مشتركة في أماكن تواجدها بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية للوقاية من هذه الحشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة نجران تكشف حقيقة تسجيل إصابات جديدة باللشمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.