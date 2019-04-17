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صحة نجران تكشف حقيقة تسجيل إصابات جديدة باللشمانيا

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2019-04-17

صحة نجران تكشف حقيقة تسجيل إصابات جديدة باللشمانيا

متابعات الخليج 365 - نجران

نفت الشؤون الصحية بمنطقة نجران، صحة ما تمّ تداوله عن تسجيل إصابات جديدة باللشمانيا نتيجة انتشار حشرة ذبابة الرمل بالمحافظة.

وأكّدت صحة نجران في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الصورة المتداولة هي لحالة قديمة لم تستكمل العلاج.

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ولفتت صحة نجران إلى استمرار تنفيذ حملة مكافحة انتشار الذبابة من قبل فرق عمل مشتركة في أماكن تواجدها بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية للوقاية من هذه الحشرة.

 





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