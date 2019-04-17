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بيان مهم من سفارة المملكة في لندن بالتزامن مع مظاهرات المناخ
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت سفارة المملكة في لندن المواطنين السعوديين هناك إلى الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر؛ تزامناً مع مظاهرات بالعاصمة البريطانية ينتظر أن تتواصل إلى نهاية الشهر الجاري.
وقالت السفارة في بيان نشرته عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن (تغير المناخ)، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨م. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.
وأضافت السفارة أن أرقام التواصل في حالة الطوارئ: “الشرطة المحلية: 999 ، 101، سفارة المملكة لدى لندن: 02079173000”.
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