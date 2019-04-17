فيديو وصور.. هطول انفجاري في البكيرية.. رياح إعصارية وبرد

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - القصيم

وثق مواطنون بالفيديو والصور ما يعرف بظاهرة الهطول الانفجاري في البكيرية والتي يتولد عنها رياح إعصارية وهطول شديد للأمطار.

ونشر عبدالمجيد الخزيم أحد المهتمين بالطقس في البكيرية صورا ومقاطع فيديو لهذه الظاهرة التي وقعت مساء اليوم.

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من جهة أخرى توقع النظام الآلي للإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الواحدة من صباح الأمس على البكيرية وعدد من مدن ومراكز منطقة القصيم.

وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يمتد ليشمل عنيزة – الرس – المذنب – البدائع – رياض الخبراء – عيون الجواء – عقلة الصقور.