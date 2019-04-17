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2019-04-17 فيديو وصور.. الغيم ما يزهو على غير حائل متابعات الخليج 365 - حائل Advertisements وثق العديد من أهالي حائل الأمطار التي هطلت مساء اليوم فيما تلبدت السماء بالغيوم مؤذنة بموجة من أمطار الخير والبركة.

وتبارى أهالي حائل في مشاركة أحلى اللحظات التي مزجوها بالدعاء وقت هطول المطر.

من جهة أخرى توقع النظام الآلي للإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة أنحاء في منطقة حائل حتى منتصف الليل تقريبا.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تشمل بقعاء – الشنان – الغزالة – الشملي – السليمي والأجزاء المجاورة لها.









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