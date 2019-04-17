عمل الرياض يستقبل 1839 شكوى خلال هذا العام

جدة - عمرو شويل تعامل مكتب عمل الرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مع 1839 شكوى مقدَّمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام خلال هذا العام اوضح ذلك مدير عام مكتب عمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري واصدار ترخيص 45 مكتب استقدام وتجديد ترخيص 75 مكتب استقدام.

و دعا عسيري عملاء الوزارة المتضرّرين من مكاتب وشركات الاستقدام أن يتقدّموا بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال زيارةفروع مكاتب العمل بمنطقة الرياض.