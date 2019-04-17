الان تتابع الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/04/18 في المملكة.
وقالت: “تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على القصيم، حفر الباطن، رفحا، عرعر، مكة المكرمة، أجزاء من الرياض”.
وأضافت الهيئة العامة للأرصاد في نشرتها اليومية عن حالة طقس الغد، أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة على الباحة، عسير، جازان، نجران.
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