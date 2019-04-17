“التقاعد” وشركة “لجام” يوقعان مذكرة تفاهم

جدة - عمرو شويل وقعت المؤسسة العامة للتقاعد وشركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة مذكرة تفاهم يتم بموجبها تقديم مزايا وخصومات لمتقاعدي المؤسسة.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض، ووقع الاتفاقية من جانب “التقاعد” معالي محافظ المؤسسة الأستاذ محمد بن طلال النحاس. والأستاذ علي بن حمد الصقري رئيس مجلس الإدارة المكلف لشركة لجام للرياضة.

وتتضمن المذكرة تقديم شركة لجام للرياضة ممثلة بأندية “وقت اللياقة” خصومات للمتقاعدين وزوجاتهم والمتقاعدات وأزواجهن تصل إلى 50% من رسوم الاشتراك.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لخدمة المتقاعدين وأسرهم، وتحقيقاً لأحد أهداف استراتيجية المؤسسة 2022 المتمثلة بتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمستفيدين.

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كما قدم معاليه شكره وتقديره لمسؤولي شركة لجام للرياضة على تعاونهم المثمر والبناء في سبيل خدمة المتقاعدين الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة الوطن.

من جهته أعرب الأستاذ علي بن حمد الصقري رئيس مجلس الإدارة المكلف لشركة لجام للرياضة عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية بين الشركة والمؤسسة، مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في خدمة المتقاعدين والمتقاعدات.

يشار إلى ان المتقاعد يمكنه الاستفادة من هذا العرض في جميع أندية وقت اللياقة في المملكة من خلال إبراز بطاقة المتقاعد التي تصدرها المؤسسة.