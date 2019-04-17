خادم الحرمين ورئيس الوزراء العراقي يبحثان أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض اليوم ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال المباحثات حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة السعودية، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين السعودية والعراق.

حضر جلسة المباحثات، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

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كما حضرها من الجانب العراقي، وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير المالية الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية محمد الحكيم، ووزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي، ووزير التجارة الدكتور محمد عبدالمجيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل، ووزير الزراعة الدكتور صالح الحسني، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد العبيدي، ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري، ووزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، ووزير النقل المهندس عبدالله المالكي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق، ومستشار رئيس الوزراء حميد الغزي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الأعرجي، وسفير العراق لدى السعودية قحطان الجنابي.

وسبقت جلسة المباحثات مراسم استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس الوزراء العراقي، حيث عزف السلامان الوطني العراقي والملكي السعودي.

بعد ذلك صافح رئيس الوزراء العراقي مستقبليه، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء العراقي.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين رئيس الوزراء العراقي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولين. كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس وزراء العراق والوفد المرافق له، حضرها عدد من الأمراء.