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محمد بن مسعود - الدمام - وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقداً مع مؤسسة التقنية الرياضية، وذلك لتقديم الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات وورش العمل لبرنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للمدربين الوطنيين، حيث تحتسب الساعات للدارسين ضمن البرنامج.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق عن التوقيع مع شركة التطوير الرياضي لتقديم الدورات وورش العمل لبرنامج التعليم المستمر، الذي يقام بهدف تطوير مدربي كرة القدم.
وأكدت اللجنة أن المجال لا زال مفتوحاً لبقية الشركات للتقديم لتوقيع اتفاقيات أخرى، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة للمدربين الوطنيين.
اتحاد القدم يوقع عقداً لتقديم دورات تدريبية للمدربين الوطنيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقداً مع مؤسسة التقنية الرياضية، وذلك لتقديم الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات وورش العمل لبرنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للمدربين الوطنيين، حيث تحتسب الساعات للدارسين ضمن البرنامج.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق عن التوقيع مع شركة التطوير الرياضي لتقديم الدورات وورش العمل لبرنامج التعليم المستمر، الذي يقام بهدف تطوير مدربي كرة القدم.
وأكدت اللجنة أن المجال لا زال مفتوحاً لبقية الشركات للتقديم لتوقيع اتفاقيات أخرى، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة للمدربين الوطنيين.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
08:22 PM
وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقداً مع مؤسسة التقنية الرياضية، وذلك لتقديم الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات وورش العمل لبرنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للمدربين الوطنيين، حيث تحتسب الساعات للدارسين ضمن البرنامج.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق عن التوقيع مع شركة التطوير الرياضي لتقديم الدورات وورش العمل لبرنامج التعليم المستمر، الذي يقام بهدف تطوير مدربي كرة القدم.
وأكدت اللجنة أن المجال لا زال مفتوحاً لبقية الشركات للتقديم لتوقيع اتفاقيات أخرى، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة للمدربين الوطنيين.
، اتحاد القدم يوقع عقداً لتقديم دورات تدريبية للمدربين الوطنيين ،
المصدر : الخليج 365
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