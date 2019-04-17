، شركة سعودية بدبي تُنشئ أكبر معمل بالعالم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيتم افتتاحه العام المقبل

تستعد شركة سعودية متخصصة بالطاقة الشمسية لتدشين مصنع إنتاج الطاقة الشمسية المركزة في دبي، ليصبح الأكبر من نوعه في العالم، وسيتم افتتاحه العام المقبل، وهو ما أفاد به موقع «بيغ ثينك» في تقرير خاص نشره مؤخراً.

و«نور إنرجي 1» مشروع مصنع ستصل قدرته الإنتاجية إلى 700 ميغاواط، أما نظام تخزين الطاقة فيبقي الأنوار في دبي مضاءةً حتى 15 ساعة بعد مغيب الشمس. وسيتضمن المشروع مجموعات هائلة من الألواح الشمسية، وسيمكّن دبي لدى الانتهاء منه عام 2020 من الطاقة النظيفة لمدة 24 ساعة.

وسيندرج مشروع «نور إنيرجي 1» ضمن خطة دبي الرامية للوصول إلى 75% من الطاقة المتجددة بحلول العام 2050، ويزوّد المصممين في الشركة السعودية العاملة على البناء برؤى قد تساعد المملكة في مخططاتها لتنويع ملف إنتاج الطاقة.

ولن يستخدم مصنع دبي المياه لتخزين أشعة الشمس، بل الملح، ويعود ذلك لقدرة الملح على الاحتفاظ بالحرارة أكثر من الماء؛ مما يسمح بتخزين الطاقة لوقت أطول بعد مغيب الشمس وبتكلفة أقل بكثير من بطاريات أيون الليثيوم، وحين تكون دبي بحاجة للكهرباء سيتم ضخّ الملح المخزّن واستخدامه مع المياه المغلي لإنتاج البخار، على أن تتم إعادة استخدامه بعد التبريد.

ويختلف مصنع الطاقة الشمسية المركزة قليلاً عن مصانع إنتاج الطاقة المألوف، وفي حين تتميّز الألواح الضوئية في هذا الإطار وتكتسب شهرةً أوسع كل يوم، وتحتاج الطاقة الشمسية المركّزة لأن تستأثر بالاهتمام اللازم، وفي حين تظل مغمورةً لدى كثير من الناس فإنها سرعان ما ستضيء أهم مدن العالم.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن منتصف العام الماضي أنه استحوذ على حصة كبيرة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" المطوّرة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.



وتعمل شركة أكوا باور في الطاقة الشمسية (الكهروضوئية)، والطاقة الشمسية المركزة (CSP)، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE)، بالإضافة إلى الفحم النظيف.