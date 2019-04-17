، لماذا تعتبر مكتبة الملك عبد العزيز مرجعاً معرفياً نادراً وتنافس أكبر مكتبات العالم ؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - يوم التراث العالمي.. إبراز لجهودها في حفظ التراث العربي والإسلامي

تشكّل مكتبة الملك عبد العزيز العامة منظومة معرفية شاملة في الفضاء الثقافي السعودي الذي يُطل على العالم بميراث عريق على مختلف المستويات من التنوع الثقافي، والتاريخي والأدبي، وفي يوم التراث العالمي الذي يوافق غداً الخميس، تواصل المكتبة إبراز جهودها المعنية بعناصر متعددة من الموروث الثقافي الذي يجعلها واحدة من أهم المكتبات بالعالم العربي والإسلامي التي تمتلك مخزوناً ثقافياً في كافة المجالات من مخطوطات ووثائق وكتب نادرة ومسكوكات وصور، حيث تقتني المكتبة 8571 كتاباً وأكثر من 5000 ما بين مخطوطة ووثائق وخرائط نادرة.

وشكلت مكتبة الملك عبد العزيز العامة فضاء من المعرفة وجسوراً من خلال إصدار مجموعات كبيرة من الكتب المتخصّصة في تاريخ المملكة وفي العالمين العربي والإسلامي، وإبراز الوجه المتميز للحضارة العربية والإسلامية، وعقد الندوات الدولية عن تراث العالم العربي والإسلامي خاصة ندوة الأندلس، وندوة مصادر المعلومات في العالم الإسلامي، كما أنها أنشأت قاعة خاصة بتاريخ الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة وجهوده في بناء المملكة وتوحيدها. فيما تواصل تفعيل منظومتها المعرفية بما يتوافق "ورؤية المملكة 2030" ويتوافق مع الإستراتيجية الثقافية التي طرحتها وزارة الثقافة.

ومن أبرز ما تحتويه المكتبة من عناصر تراثية ومعرفية وتاريخية :

مخطوطات وكتب نادرة:

أنشأت المكتبة قسم المخطوطات مع بداية تأسيسها عام 1408هـ/1988م، وذلك للمساهمة في حفظ وحماية التراث العربي والإسلامي ومن ثم إتاحته للباحثين والمحققين والمهتمين في هذا المجال. وقد بلغت مقتنيات القسم من المخطوطات أكثر من 4400 مخطوط أصلي بالإضافة إلى أكثر من 700 من المصورات الورقية والميكروفيلمية من ضمنها مصورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة فرانكفورت، ومصورات أخرى مختلفة. وقد تم فهرسة وإدخال أكثر من 3500 مخطوطة إلى الحاسب الآلي.

وكان لمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض السبق في نشر التراث وتصوير جميع مخطوطاتها رقمياً، حيث بلغت أكثر من مليوني صورة وتم وضعها على أسطوانات مدمجة ( سي دي ).

و يتوافر في المكتبة مجموعة من الكتب النادرة ذات الطبعات الأوروبية القديمة والنادرة وتتكون من 78 كتاباً عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتضم المجموعة أيضاً 113 كتاباً مترجماً باللغات الأوروبية القديمة للقرآن الكريم، بالإضافة إلى 55 كتاباً عن الدراسات القرآنية، و54 كتاباً يتعلق بالمصادر الإسلامية والتي تمثل بهذه المجموعة بدايات الاهتمام الأوروبي بالقرآن الكريم ودراساته.

واقتنت المكتبة مجموعة من الطبعات العربية التي طبعت في أوروبا عامي 1592-1593، وهذه الطبعات تدخل ضمن اهتمامات المكتبة بالتراث العربي والإسلامي الأصيل؛ حيث تضم كتباً نادرة جداً، مثل كتاب «القانون» لابن سينا، وكتاب «أسرار البلاغة» لعبد القادر الجرجاني، تحقيق هـ. رايتر، وكتاب «حوليات نشر المثاني» تأليف بليونس الحكيم، تحقيق أوسلا ويسر، وتفسير «كتاب ريساغوجي» لفرفوريوس، تأليف أبي الفرج بن الطيب، تحقيق كواميجيكي، وكـتاب «علم الهيئة الإسلامي»، تأليـف جـلال الـدين السـيوطي، تحـقـيق أنطون م. هاينين، بالإضافة لـ 8271 عنوان كتاب نادر عربي مفهرس ومصنف ومدخل في قاعدة، كما تقتني المكتبة مجموعة من المكتبات الخاصة منها: مكتبة المستشرق الأمريكي جورج رنتس التي تضم العديد من الكتب والمخطوطات والخرائط والوثائق النادرة وتحتوي على كتب باللغة العربية وتقريباً 3265 كتاباً باللغات الأجنبية ومكتبة حمزة بو بكر عميد المعهد الإسلامي وإمام مسجد باريس سابقاً، وهي عبارة عن مكتبة متكاملة بها 17170 عنواناً تقع في 19821 مجلداً من كتب ودوريات وصحف ومخطوطات ووثائق وقصاصات صحفية ودراسات وكتب نادرة مهمة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية.

وتضم مجموعات مقتناة من كتب العلوم الشرعية والأدبية وأدب الرحلات ووصف البلاد وتراثها وعاداتها وتقاليدها وترتبط بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي والعالم الإسلامي.

صور ووثائق

وتقتني مكتبة الملك عبد العزيز العامة أرشيفاً للصور "مكتبة صور" هي الأندر في العالم، يبلغ عددها 5564 صورة فوتوغرافية أصلية مفردة أو مجموعات محفوظة في ألبومات، التقطها أشهر مصوري الشرق والمنطقة العربية منذ بدايات التصوير الشمسي عام 1740م إضافة إلى الصور التي التقطها الرحالة وربان السفن والعسكريون والمبعوثون والقناصل والسياسيون الذين زاروا المنطقة منذ منتصف القرن الماضي وحتى بدايات القرن الحالي، وهذا الأرشيف التاريخي من الصور يُعد أحد أهم المصادر الفريدة في العالم التي تجسّد صورة المنطقة العربية في الماضي.

ويتوافر لدى مكتبة الملك عبد العزيز العامة حوالي 365 صورة مع أصولها لم تنشر من قبل للحرمين الشريفين، قام بتصويرها المصور العالمي المصري أحمد باشا حلمي، الذي كُلف من قبل الملك فاروق بتصوير الحرمين الشريفين أثناء دخول الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- مكة والمدينة، بالإضافة إلى مجموعة ألبومات تصور خط سكك حديد الحجاز وبعض مناطق المملكة.

وثائق تاريخ المملكة

تُعد الوثائق الرسمية وغير الرسمية مادة علمية أساسية مهمة في كتابة التاريخ. وتعول الأمم كثيراً على جمع وثائقها وحفظها وإتاحتها أمام أبنائها الراغبين في دراسة تاريخ وطنهم. من هنا كان حرص مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض على اقتناء الوثائق والكتب النادرة خاصة ما يتعلق بتاريخ الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وتاريخ المملكة العربية السعودية وتخصيص جناح لها في المكتبة. ومن بين هذه الوثائق:

ــ مجموعة وثائق جورج رنتس: (باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية) تغطي الفترة من عام 1930م إلى عام 1960م.

- وثائق أقوال الصحف المصرية العربية والإنجليزية عن زيارة الملك عبد العزيز لمصر.

ــ وثائق أقوال الصحف الأمريكية عن زيارة الملك سعود للولايات المتحدة الأمريكية.

ــ وثائق عن اتفاقيات النفط بين المملكة وبعض الشركات الأمريكية.

-وثائق أقوال الصحف البريطانية المتعلقة بالحرب التي دارت بين القوات البريطانية وقوات سلطان مسقط وعمان، ضد قوات إمام عمان، وانعكاس هذه الحرب على المنطقة وموقف الدولة السعودية والملك سعود منها.

- مجموعة وثائق عبد الرحمن عزام: (باللغة العربية والإنجليزية) وتغطي الفترة من عام 1925 إلى عام 1960م.

ــ وثائق عبارة عن مراسلات تعكس المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية إلى مسجد باريس وحجاج بيت الله الحرام.

ــ مجموعة الوثائق البريطانية الخاصة بالملك عبد العزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ (باللغة الإنجليزية) ،وتغطي الفترة الممتدة من عام 1800م إلى عام 1953م، وهي صور عن الوثائق الأصلية، وتشكل أحد أهم مصادر تاريخ الجزيرة العربية، لما تحويه من مادة تاريخية قيمة ،قل مثيلها في المصادر الأخرى.

-مجموعة وثائق خير الدين الزركلي: (باللغة العربية) وتغطي الفترة من عام 1920م إلى 1975م، كما تمتلك المكتبة 700 خريطة من الخرائط النادرة خاصة عن الجزيرة العربية منذ عام 1482م، بعضها باللغات اللاتينية القديمة.

وفي مجال العملات والمسكوكات النادرة حرصت إدارة مكتبة الملك عبد العزيز العامة على اقتناء أكثر من 7600 عملة نادرة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، يعود تاريخها إلى مختلف العصور الإسلامية.

يذكر أن اليوم العالمي للتراث جاء كاقتراح من المجلس الدولي للمعالم والمواقع ( ICOMOS ) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982م ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983 وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.