آل الشيخ يعلن: عودة المعلمين والإداريين جميعاً بعد عيد الأضحى

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ اليوم، أنه وجّه بتعديل التقويم الدراسي؛ لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال آل الشيخ مغرّداً: عملاً بما يُحقق المصلحة ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم.

وكان من المقرر أن يعود الإداريون والإداريات العاملون في مدارس التعليم العام لمدارسهم منتصف إجازة الصيف المقبل؛ وفق التقويم الدراسي الذي اعتمدته وزارة التعليم وتعاميمها السابقة التي أثارت جدل الرأي العام.

حيث حدد التقويم الدراسي، حسب المعلن في وقت سابق، وحسب المعمول به في الأعوام الدراسية السابقة، عودتهم قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة بوقت يرى الميدان التعليمي أنه دون جدوى.

وحسب التقويم الدراسي السابق -قبل أن يرفضه وزير التعليم “آل الشيخ”- فإن عودة منسوبي المدارس كافة عدا المعلمين الممارسين للعملية التدريسية؛ سيكون يوم الأحد 18 ذي القعدة من عام 1441هـ، ويندرج تحت هذا القرار جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي).