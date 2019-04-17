‪ هدية «كبشان أملحان» لطالبين في مدرسة بجازان ‬‬‬‬‬

في بادرة غريبة من نوعها في مدارس المملكة العربية السعودية، كرّمت مدرسة صلاح الدين الابتدائية بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، طالبين بسبب انضباطهم وتميزهم منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، بإهدائهم خروفين.

ورحب قائد المدرسة، في بداية التكريم، بالجميع، ومن ضمنهم أولياء أمور الطالبين، وشكر الجميع على جهودهم التي أثمرت عن تميز ونجاح طلاب المدرسة، داعيًا لهم التوفيق والسداد.

يذكر أنه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في نهاية كل عام دراسي، تُقيم معظم المدارس بالمراحل الثلاث التعليمية، حفل ختام الأنشطة الطلابية تكرم فيه الطلاب المتميزين دراسيًا وانضباطيًا بحضور مسؤولين من التعليم وأولياء أمور.

واقترب طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، من الانتهاء من العام الدراسي لعام ١٤٣٩ - ١٤٤٠، ويوم الأحد القادم الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٠، تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الثاني لمرحلتي المتوسطة والثانوية لمدة أسبوعين.

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وقد أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعديل التقويم الدراسي للمعلمين والإداريين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق الصالح العام والرضا الوظيفي.

وقال الوزير، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عملًا بما يُحققُ المصلحة، ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي؛ لتكون عودتهم جميعًا بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم».

وتضمن التقويم الدراسي -المعلن مسبقًا- عودة الإداريين غير المعلمين الممارسين للتدريس، في منتصف إجازة الصيف المقبل (18 ذي القعدة)، وهو ما أثار حالةً من الجدل.

ونصّ التعميم الذي صدر إبان الدكتور أحمد العيسى حقيبة «التعليم»، لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم على عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي) عدا المعلمين الممارسين للتدريس يوم الأحد 18/11/1440 هـ الموافق 21/7/2019، على أن تكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية للعام 1441 (عدا المعلمين المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز) الأحد 17/12/1440 وتكون بداية العام الدراسي للعام 1441 يوم الأحد (2 /01 /1441).