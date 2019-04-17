نائب أمير الجوف يكرم منقذي «وافد علق ببركة قار»

كرم الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، عددًا من رجال الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، ممن ساهموا في إنقاذ أحد الوافدين، إثر سقوطه في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل «القار»، وذلك لحسن تصرفهم حتى تم إخراج الوافد دون أن يصاب بأذى.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، لمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني، يرافقه ضباط وأفراد فرقة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل.

وأكد المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف، عبد العزيز بن عبدالواحد الحموان، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا من نائب أمير المنطقة للجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني لإنقاذ الوافد دون أن يصاب بأذى- ولله الحمد.

وأعرب اللواء القريني باسمه ونيابة عن رجال الدفاع المدني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة الجوف على هذه اللفتة الكريمة التي ستحفزهم لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم.