خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة في الرياض، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال المباحثات، حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين الرياض وبغداد.

Advertisements

كما تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

كما حضرها من الجانب العراقي، وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير المالية فؤاد محمد حسين، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير التخطيط نوري صباح الدليمي، ووزير التجارة محمد هاشم عبدالمجيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي عبدالوهاب السهيل، ووزير الزراعة صالح حسين الحسني، ووزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدي، ووزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، ووزير الكهرباء لؤي حميد الخطيب، ووزير النقل عبدالله لعيبي المالكي، ومدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والأمين العام لمجلس الوزراء مهدي محسن العلاق، ومستشار رئيس الوزراء حميد الغزي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي رؤوف الأعرجي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.