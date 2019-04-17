أمير القصيم يستقبل مواطنًا تنازل عن القصاص لمقتل ابنه

استقبل الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين «عفو»، بمكتبه بديوان إمارة المنطقة اليوم الأربعاء، المواطن عبدالرحمن بن محمد العبدي الذي استجاب لشفاعة أمير القصيم وتنازل عن القصاص لمقتل ابنه محمد بن عبدالرحمن العبدي- رحمه الله، وذلك بحضور المشرف العام على لجنة «عفو» بالمنطقة الشيخ إبراهيم الحسني، ومساعد رئيس اللجنة سالم العمري.

ورحب أمير منطقة القصيم بالمواطن عبدالرحمن العبدي، مثمنًا له هذه المبادرة بالتنازل عن القصاص لابنه-رحمه الله- مؤكدًا أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، وأنه من أسباب محبة الخالق والخلق للعافي لأن الله يحب المحسنين.

وأشار إلى أن ما نراه اليوم من تآلفٍ وتوادٍ وتآخٍ هو ما تسعى إليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- مؤكداً أن هذا التقارب بين كافة المواطنين المحتسبين في كافة أرجاء الوطن جاء ثمرة تطبيق الشرع الحكيم، والذي يحكم بكتاب الله وسنة نبيه.

وجدد الأمير فيصل بن مشعل شكره لأولياء الدم على عفوهم، سائلًا المولى-عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسلامة، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وصلاح.